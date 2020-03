eSports Той иска да си върне трона! 25 март 2020 | 15:33 - Обновена Прочетена 799 0



Great! Camera with flash: @ericananmalay

c/o @EsportzNetwork pic.twitter.com/08oji2xE3U — Natus Vincere (@natusvincere) March 2, 2020

Статистиката на играча на Natus Vincere е повече от феноменална за тези почти четири месеца игра. Олександър Косталиев загуби финала на ICE Challenge 2020 oт mousesports, но той изигра отличен турнир (1.19 рейтинг). Последва триумф на BLAST Premier и забележителен рейтинг (1.36).



Този успех превърна тима на украинеца в един от фаворитите за IEM Katowice 2020, което пък е един от най-важните турнири за годината. Там s1mple отново се превърна в ключа за крайния успех и титлата за Natus Vincere.

The one and only - @s1mpleO pic.twitter.com/Ysnx1BOn0V — Natus Vincere (@natusvincere) March 1, 2020

Черешката на тортата в представянето му бе на ESL Pro League, където отборът завърши на първото място в своята група, а той записа феноменален рейтинг (1.33).



Индивидуалната статистика на Матьо "ZywOo" Ербо през тази година също е впечатляваща, но е далеч от тази на Косталиев. Сезонът е много дълъг, но към днешна дата има един играч, който е над всички, и неговото име е Oлександър "s1mple" Косталиев.



Снимка: hltv.org

