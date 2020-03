НБА Клей Томпсън иска да приключи кариерата си като "войн" 25 март 2020 | 15:01 Прочетена 28 0



"Клей обожава да играе със Стеф, уважава го толкова много. Той говори за него през цялото време, за това колко упорито работи, колко е отдаден на играта и на семейството си. Каза ми, че обича да играе със Стеф и иска да се пенсионира като "войн" след още 10 години", каза Томпсън-старши.



The @warriors dynasty started with the Splash Brothers...but without the Splash Parents, there'd be no @KlayThompson and @StephenCurry30! Mychal and Julie Thompson reflect on young Klay, his rapid ascent to NBA stardom, his connection with Steph, and more. pic.twitter.com/d6IJktp85u — Raising Fame with the Currys (@raising_fame) March 25, 2020

Клей Томпсън и Стеф Къри превърнаха партньорството си в отбора на Голдън Стейт в нещо уникално. Известни с прякора "Сплаш брадърс" двамата вече имат по три спечелени титли и се утвърдиха като лидерите на Уориърс през годините досега. Бащата на Клей Микал Томпсън говори за връзката между тях в подкаста "Raising Fame" и заяви, че Клей иска да се пенсионира с екипа на Уориърс.

