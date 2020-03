МОК започна разговори в търсене на нова дата за Олимпиадата

Токио 2020

Международният олимпийски комитет (МОК0 вече е започнал разговори с международните спортни федерации в опит да намери нови дати за провеждане на олимпийските игри в Токио, които бяха отложени за 2021 година.



Президентът на МОК Томас Бах заяви днес по време на онлайн конференция, че са вече са провели телефонни разговори с част от 33-е международни федерации по олимпийските видове спорт след вчерашното решение за отлагане на Игрите заради пандемията от коронаворус.



"Трябва да вземем предвид спортния календар и много други проблеми", каза Бах. "Времето на Игрите през следващата година е много предизвикателен въпрос", допълни той.



Томас Бах разкри, че дори е била обсъждана възможност за отмяна на олимпиадата, която трябваше да започне на 24 юли.



"Разбира се, беше обсъдена отмяната на Игрите, беше разгледана такава възможност, както и всички други опции, които имахме. Но е ясно, че опцията за отмяна не може да дойде от МОК, защото нашата мисия е да проведем Олимпиадата, да предоставим на спортистите възможност да сбъднат мечтата си", каза още президентът на МОК.



Създадена е работна група по организацията на олимпийските игри в Токио за 2021 година.



"Това, разбира се, е много труден въпрос. След вчерашния разговор с японския премиер Шиндзо Абе, помолихме координационната комисия и организационният комитет да проучи подробно този въпрос. Беше решено да се създаде работна група, която е наречена "Here we go", добави Бах.



"Трябва да обсъдим новите дати с 33 международни федерации. Вчера бяха проведени преговори с някои от тях, а утре се планират още разговори относно възможностите, които имаме. Мисля, че трябва да уточним датите възможно най-бързо, но първостепенната ни задача е това решение да бъде правилно", каза Бах.



Президентът на МОК коментира и решението за отлагане на Олимпийските игри с една година.



"За първи път в историята на олимпийското движение се сблъскахме с отлагане на Игрите, така че нямаме такъв опит. Но не се съмняваме, че ще успеем да съберем всички части на този сложен пъзел без изключение и да съберем красивата картина, наречена Олимпийски игри", коментира Бах.