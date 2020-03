ММА Нгану се изложи, прави бизнес на фона на пандемията 25 март 2020 | 13:48 Прочетена 470 0



копирано

Състезателят в тежката категория на UFC, Франсис Нгану сигурно си е мислил, че прави нещо добро, когато е пускал съобщение, че продава дезинфектанти с намаление в Туитър. Дезинфектантите са един от продуктите, заедно с тоалетната хартия, които в момента се търсят изключително много в цял свят като част от суматохата около пандемията от коронавирус .

HAND SANITIZER AVAILABLE



Its times like these we need to come together. My business partners CPR and I are teaming up to provide affordable hand sanitizer starting now. Head to the link in my bio and use my code Ngannou20 for a 20% discount. Stay safe everyone! pic.twitter.com/iCItd5zNNp — Francis Ngannou (@francis_ngannou) March 24, 2020

Но вместо "бизнес" начинанието му да тръгне с успех, то бе посрещнато с много негативни коментари от феновете му, които обвиниха "The Predator", че се опитва да изкара пари по време на глобална криза, макар че бойците, които не се бият, нямат друг доход в момента.



Този опит за изкарване на пари обаче не донесе положителни точки за имиджа на боеца.



Нгану (14-3) не се е състезавал откакто победи Джуниор дос Сантос през юни. "The Predator" се очакваше да направи завръщането си в Октагона срещу Жаирзиньо Резенструик по-късно този месец, но всички битки бяха отменени.







mma.bg Президентът на UFC, Дейна Уайт обаче обеща, че битката ще бъде пренасочена за по-късен етап тази година. Франсис Нганукоронавирус

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 470 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1