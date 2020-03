Собственикът на Филаделфия 76ърс и Ню Джърси Девилс се отказа от рязането на заплати

Съсобственикът на баскетболния отбор Филаделфия 76ърс и на хокейния Ню Джърси Девилс Джош Харис се отказа от решението си да намали временно с 20 процента заплатите на работещите за двата клуба.

Харис беше първият собственик в НБА или НХЛ, който предложи съкращаване на разходите за възнагражденията на 1500 души, работещи почасово за двете организации. Това обаче не се прие добре от общността, нито от играчите на двата клуба, които, макар и да нямаше да бъдат засегнати от него, се възпротивиха.

Sixers ownership statement to ESPN: ''....After listening to our staff and players, it's clear that was the wrong decision. We have reversed it and will be paying these employees their full salary." https://t.co/0mn1NthccQ