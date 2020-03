Два клуба от Висшата лига ще подарят поне 1000 билета на лекарите, борещи се с коронавируса

Брайтън ще подари най-малко 1000 билета за мачовете на отбора през следващия сезон на служителите на Националната здравна служба на Англия и на техните семейства, съобщава официалният сайт на клуба.

Така Брайтън иска да се отблагодари на лекарите за приноса им в борбата срещу пандемията на коронавирус. В официалния акаунт на тима в Туитър призоваха и другите клубове в Англия да се присъединят към инициативата. Борнемут вече отговори на призива и обяви, че през следващия сезон също ще даде безплатно минимум 1000 билета на здравните работници. Сезон 2019/20 в английската Висша лига е спрян поне до 30 април поради глобалната пандемия.

@OfficialBHAFC



We've joined Brighton's lead and pledged to donate a minimum of 1,000 tickets for NHS workers next season!



We'll confirm who we'll pass the baton to shortly...#Tickets4NHS // #afcb https://t.co/GZzv20yjV6