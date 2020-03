Фабрегас: Чаби Алонсо се молеше на всички да отиде в Арсенал

Бившият халф на Арсенал и настоящ на Монако Сеск Фабрегас разкри, че през лятото на 2009 година Чаби Алонсо силно е желаел да стане част от "артилеристите". Въпреки това, именно тогава изкусният полузащитник премина от Ливърпул в Реал Мадрид за сумата от 34,5 млн. евро. Също така юношата на Барселона посочи причините, поради които напусна лондончани, за да се завърне в родния си клуб.

"Цяло лято бях на телефона с Чаби Алонсо. Той умираше да дойде в отбора. Буквално се молеше на всички да дойде в Арсенал. Реално искаше да пристигне и аз направих всичко възможно това да стане. Говорих, с когото трябваше, дадох мнението си и смятах, че в тогавашния момент той щеше да е голям трансфер за нас. Помня, че говорех с него през цялата лятна пауза. Пишеше ми, питайки какво става. Жалко, че не дойде, тъй като щеше да е добра покупка за отбора. Вярвам, че беше готов да отиде в Арсенал. На няколко пъти се разочаровах от липсата на побутване. Беше толкова близо... Ако даден играч иска да дойде, лесно е да приключиш сделката... Не съм директор и го виждам от гледната точка на футболист. Когато някой играч иска да отиде някъде, е лесно. При нормални условия това щеше да стане, като случаят с Чаби Алонсо беше такъв.

PODCAST! My exclusive interview with former Arsenal captain @cesc4official is now available to everyone.



It’s a very open, honest chat about his time at the club, Arsene Wenger, leaving, coming back to England and LOADS more. Hope you enjoy it.https://t.co/FDXePdodyf #afc pic.twitter.com/VMPQzuwtwD