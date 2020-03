Италия Ашли Йънг: Отнасяйте се към всички сякаш са заразени с вируса 25 март 2020 | 11:44 - Обновена Прочетена 186 0



Играчът на Интер Ашли Йънг разказа от личен опит каква е ситуацията в Италия по време на пандемията от коронавирус, като също така посъветва последователите си в Туитър как да се предпазят от заразата. "Здравейте, всички, просто исках да споделя своите размисли, тъй като в момента живея в Италия, която е епицентъра на вируса. Реално в момента супермаркетът е основният риск за разпространението на болестта и дори заразяването с нея. Когато си говоря със семейството и приятелите вкъщи, отиването за храна звучи като лудост. Запомнете, изолация значи изолация! В Италия ходенето до супермаркета е изненадващо спокойно... няма караници за храната, няма празни щандове и определено няма груби служители, които по какъвто и да е начин да ти ограничат снабдяването с храна! Също така в повечето случаи само един човек пазарува за дадено домакинство! Realistically a supermarket is now your main risk at spreading this virus and even catching it. Speaking with family and friends at home it sounds like going to get food is just crazy. Remember, lockdown means lockdown! — Ashley Young (@youngy18) March 24, 2020 Моля ви, прочетете следното и го споделете, ако все още не сте. Наистина е време да направите своя принос, за да преборим тази ужасна глобална криза, в която се намираме! Да се редим на опашки пред супермаркета е нормално, но не е с цел презапасяване или алчност. Магазините са ограничили броя на хората, влизащи в тях, така че никога не е препълнено! Така че изчакайте и бъдете търпеливи, ако е така и във вашия супермаркет. Ако трябва да хващате такси, направете го само с още един човек - само по двама души в такси. Седнете в противоположните страни и застанете с лице към вратата - не дишайте срещу този непознат. Винаги носете ръкавици от момента, в който излезете от колата си! Не искате да пипате колички, докосвани от нечии други ръце. Бъдете с ръкавици, докато не се върнете в колата си. Most importantly, just stay safe! This is what we are doing here, it’s not an overreaction, it’s staying safe. And just remember others should be looking at you in this way as well. It’s not horrible, it’s a way of keeping your distance to ultimately help save lives. — Ashley Young (@youngy18) March 24, 2020 Използвайте маска за лице или шал, за да прикрийте носа и устата си. Винаги спазвайте дистанция на касата. Дръжте количката зад себе си, когато разтоварвате продуктите за изплащането им, тъй като това не позволява на хората да се доближат прекалено много до вас. Не слагайте покупките си точно до тези на някой друг. Нека има пролука между вашите и техните, като да няма никакъв досег между продуктите. Тук не можем да слагаме покупките ни на лентата, докато не мине редът на човека пред нас. Това може да прозвучи грубо, но се отнасяйте с всички, които не са от домакинството ви, сякаш са заразени с вируса. Просто не знаете дали е така!!! Най-важното - просто останете в безопасност! Това правим тук. Не е преувеличено, а безопасно. Помнете, че другите също трябва да ви възприемат по този начин. Не е ужасно, а е начин да спазвате дистанция, като така най-добре се помага за спасяването на животи", са съветите на Йънг.

Калоян Антонов

