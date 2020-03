eSports Перфектна игра и престижна победа за тима на Валентин "poizon" Василев 25 март 2020 | 10:11 - Обновена Прочетена 581 0



[#COLCS #ESLProLeague]



Swift 2-0 over @TheNorthIsHere!



Map Scores

16-10 Mirage

16-08 Nuke pic.twitter.com/bCfoTAWd3v — Complexity Update (@COLUpdate) March 24, 2020

Нашият геймър направи oтличен мач. Той завърши битката с 45-28, което бе и втората най-добра статистика. №1 в двубоя стана Бенджамин "blameF" Бремер.



Тимът на българина записа две победи от общо пет срещи, което обаче не се оказа достатъчно за класиране напред в турнира по Counter-Strike. Първото място в групата спечелиха геймърите от Natus Vincere, а зад тях останаха Fnatic и forZe.

That's all for #ESLProLeague group B!



Congratulations to @natusvincere, @FNATIC & @forzegg for advancing to the second stage! pic.twitter.com/cErhcJgNuk — ESL Counter-Strike (@ESLCS) March 24, 2020

Руснаците от forZe определено бяха приятната изненада в турнира, като Богдан "xsepower" Черников за пореден път покаче, че има потенциал да се превърне в един от най-добрите играчи в света.



Снимка: hltv.org

