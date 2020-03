Global Athlete за отлагането на Игрите: Гочиво-сладка победа

Една от водещите в световен мащаб група на спортисти, която няколко пъти призова за отлагане на Игрите в Токио, нарече днешното решение на МОК "горчиво-сладка победа". Групата Global Athlete счита още за уместно това, че Международният олимпийски комитет взе решението днес, вместо в рамките на четири седмици, както беше предложено през уикенда.

The power of the athlete voice and the power of working together as a collective ensured athletes rights were respected. A statement from Global Athlete. @Olympics @Paralympics @Tokyo2020 pic.twitter.com/fJoe7BD9D0