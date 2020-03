Арсенал дарява още 100 хиляди лири в помощ на борбата с коронавируса

Английският футболен клуб Арсенал дарява 100 хиляди лири на благотворителен фонд за подпомагане на болни от коронавирус, съобщава официалният сайт на отбора.

Преди това "артилеристите" дариха други 50 хиляди лири за борба с глобалната пандемия.



По последни данни заразените с COVID-19 в световен мащаб са 407 485 души, починали са 18 227, а излекуваните са 104 234.

Remember who you are, what you are and who you represent. pic.twitter.com/ZmvTtHxPCt