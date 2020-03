Роналдо и Мендеш са дарили над 1 милион евро за борбата с COVID-19

Преди няколко дни се появи и информация, че Роналдо ще превърне хотелите си в клиники, за да помогне на медицинските власти в различни страни, но това се оказа фалшива новина. В информацията за дарението обаче лъжа няма.

@Cristiano and agent Jorge Mendes have stepped in to help amid the COVID-19 pandemic by funding North Lisbon's University Hospital Centre with two intensive care wings and an intensive care wing in Porto's Santo Antonio hospital. https://t.co/6dXp21thWo #Football #ESPNCaribbean pic.twitter.com/fBQTMzUXO4