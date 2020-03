Един от най-великите гении в света на футбола - Йохан Кройф, си отиде от този свят на 24 март 2016 година. Холандският футболен гуру ни напусна на 68-годишна възраст. Кройф остави трайна следа с успехите си и разбиранията си за играта. Той е познат най-вече с триумфите си с Аякс, Барселона и холандския национален отбор, но остава в голямата книга на футбола и с това, че поставя различен почерк върху играта.

Ел Флако е един от вестоносците на Тоталния футбол през 70-те години, а през 90-те изцяло променя схващанията за играта и в каталунския колос Барселона. През 1974 година той не успява да изведе Холандия до световната купа и това е голямото му разочарование - загубеният финал на Мондиал 1974.

Кройф има осем шампионски титли на Холандия, пет Купи на страната, три КЕШ-а с Аякс. Преди да пристигне на "Камп Ноу" като футболист той вече е истинска звезда. Още с първия си сезон в Барселона прекъсва 14-годишна "суша" и носи титлата на "лос кулес". Като играч е избиран цели три пъти за най-добър футболист в Европа и става трикратен пореден носител на "Златната топка".

Той става легенда и като треньор, променяйки изцяло философията, а и историята на Барселона. Печели титлата в Ла Лига четири пъти поред и за първи път извежда "лос кулес" до европейския футболен връх. Заедно с българина Христо Стоичков Кройф оформя знаменит "Дрийм тийм", за който ще се говори още и още.

Johan Cruyff: "Playing football is very simple, but playing simple football is the hardest thing there is. Quality without results is pointless. Results without quality is boring."



