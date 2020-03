Токио 2020 МОК потвърди официално отлагането на Олимпиадата 24 март 2020 | 15:26 - Обновена Прочетена 175 0



"В условията в момента и на основата на информацията, която беше предоставена от Световната здравна организация, президентът на МОК Томас Бах и премиерът на Япония Шиндзо Абе стигнаха до извода, че олимпийските игри в Токио трябва да бъдат отложени за следващата година, но ще се проведат не по-късно от лятото на 2021-а. Решението е взето, за да се гарантира здравето на спортистите и на всички участници в Игрите", се казва в съобщението на МОК.

Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committeehttps://t.co/XNcaa4Gvx8 — Olympics (@Olympics) 24 март 2020 г. Японският премиер Шиндзо Абе съобщи по-рано пред медиите, че предложението му е било одобрено от МОК.



"Предложих да отложим Игрите с година и президентът на МОК Томас Бах се съгласи на 100 процента", заяви Абе.



С една година ще бъдат отложени и Паралимпийските игри, които също трябваше да се проведат в края на това лято.



"Отлагането ще даде възможност на атлетите да се подготвят при най-добри условия и ще даде възможност Игрите да се проведат при най-сигурни условия за зрителите", добави Абе.

View this post on Instagram A post shared by Tokyo 2020 (@tokyo2020) on Mar 24, 2020 at 6:32am PDT Заради световната пандемия от коронавируса в последните няколко дни редица нации обявиха, че няма да допуснат спортистите си до участие на олимпийските игри, ако те се проведат това лято. Сред тези, които обявиха искането си за отлагане, бяха Канада, Австралия и САЩ, а до края на деня се очакваше това да поиска и Великобритания.



