Индиън Уелс има своя сензационен виртуален шампион

ATP проведе виртуална версия на "Мастърс"-а BNP Paribas Open в Индиън Уелс, чието провеждане в реалния живот пропадна заради пандемията от коронавирус. Виртуалният шампион на турнира стана изненадващо чилиецът Кристиан Гарин, който на финала победи с 6:3, 6:3 световния №1 Новак Джокович.

Olé olé olé olé, Chile, Chile! @Garin_Cris beats Djokovic 6-3 6-3 to complete an incredible run and win the virtual Indian Wells 2020 title! pic.twitter.com/LIk26bihr1