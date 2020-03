НБА Добра новина за Бостън Селтикс 24 март 2020 | 13:29 - Обновена Прочетена 168 0



Гардът на Бостън Селтикс Маркъс Смарт е единственият играч на "Келтите", инфектиран с коронавирус, съобщава журналистът от The Boston Herald Марк Мърфи. Резултатите от тестовете на всички други играчи на 17-кратния шампион на НБА са отрицателни. Per source: All remaining coronavirus testing on the Celtics came back negative. Marcus Smart was the only infected player. — Mark Murphy (@Murf56) March 23, 2020 Миналата седмица стана ясно, че един от играчите на Селтикс е с положителен тест за COVID-19, а впоследствие Смарт сам разкри, че той е заразеният баскетболист. Миналата седмица стана ясно, че един от играчите на Селтикс е с положителен тест за COVID-19, а впоследствие Смарт сам разкри, че той е заразеният баскетболист.

