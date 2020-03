Тенис Нова фирма ще отговаря за кортовете на US Open 24 март 2020 | 13:25 Прочетена 115 0



Организаторите на US Open обявиха, че за първи път от над 40 години ще променят настилката на националния тенис център "Били Джийн Кинг".



Отговорна за твърдите кортове вече ще бъде фирмата Advanced Polymer Technology и типът на самата настилка ще бъде Laykold. Досегашната DecoTurf бе ползвана на US Open от 1978 година насам.



На Laykold кортове се играят турнирът от сериите "Мастърс" в Маями и от сериите АТР 250 в Ню Йорк, както и мачовете от Фед Къп на американска почва.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

