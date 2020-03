Италия Малдини: Благодаря за подкрепата, до седмица ще съм здрав 24 март 2020 | 00:33 - Обновена Прочетена 173 0



"С това видео искам да благодаря на всички хора, които със съобщения в социалните мрежи ми засвидетелстваха любов и загриженост за моето здраве и това на сина ми. Ние сме добре и до седмица ще преборим вируса. Благодаря ви за неугасващата подкрепа", заяви Малдини в публикация в Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Paolo Maldini (@paolomaldini) on Mar 23, 2020 at 1:08pm PDT

"Искам също да благодаря на всички лекари, сестри, медицински работници и доброволци, които всеки ден се изправят срещу трудната ситуацияя с огромен кураж и професионализъм. Още веднъж, вие ме карате да се чувствам горд, че съм италианец. Благодаря ви", добави в емоционалното обръщение бившият национал на "Скуадра адзура".



КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 173

