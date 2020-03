Кубрат Пулев: Не виждам проблем мачът с Джошуа да се проведе и без публика

View this post on Instagram

Николаос Цитиридис вече не посреща гостите си с прегръдка Пазим се от #COVID19, за да можем да ви забавляваме, докато сте вкъщи Гледайте мача Пулев - Цитиридис в 22 часа по #bTV Снимка: Олег Попов #ОстанетеСиВкъщи @ntsitiridis @kubratpulev @shoutonanikolaos . . . #bTVofficial #latenightshow #tventertainment #tvshow #socialdistancing

A post shared by bTV Official (@official.btv) on Mar 23, 2020 at 12:30pm PDT