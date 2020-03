Тенис красавица вече гледа към сезона на трева

Една от най-красивите тенисистки в WTA тура - британката Кейти Бултър, вече се подготвя за сезона на трева. 23-годишната блондинка публикува в социалните мрежи снимки от своя тренировка.





В последните дни Бултър е доста активна в социалните мрежи, като в неделя публикува своя снимка с майка си, а ден по-рано показа и уменията си в жонглирането с тоалетна хартия.

