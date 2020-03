Европейски футбол Гари Линекер се самоизолира, синът му със съмнения за коронавирус 23 март 2020 | 19:07 - Обновена Прочетена 146 0



Английската футболна легенда Гари Линекер е в самоизолация заради съмнения, че може да е инфектиран с коронавирус. 28-годишният Джордж - един от четиримата синове на Линекер, е показал необичайни симптоми, които биха могли да означават наличие на COVID-19, съобщават британските медии. Това е и причината 59-годишният Линекер да вземе решение да се самоизолира като предпазна мярка. In self isolation as @GeorgeLineker has symptoms. They’re not the regular ones, but complete loss of sense of taste and smell. Odd these have not been pointed out much. Been nearly a week and has spent time at mine. I’ve been vigilant, hand washing/distancing but isolation it is. — Gary Lineker (@GaryLineker) March 23, 2020 Рекордьорът по брой голове (10) за националния отбор на Англия на световни първенства и топреализатор на Мондиал'86 в Мексико обясни в Twitter, че синът му Джордж е загубил напълно усещането си за вкус и миризма, като в това състояние се намира вече от седмица. Worth being careful if you lose your sense of taste and smell. You could unknowingly have the virus. I checked all this with a doctor before sharing the information. Stay safe. https://t.co/FsGiX2B5Uj — Gary Lineker (@GaryLineker) March 23, 2020 Линекер добавя, че се е посъветвал с лекар преди да направи тази публикация в Twitter и предупреждава хората да бъдат внимателни, защото може да са заразени с вируса, без да знаят това. Линекер добавя, че се е посъветвал с лекар преди да направи тази публикация в Twitter и предупреждава хората да бъдат внимателни, защото може да са заразени с вируса, без да знаят това.

