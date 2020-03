В Интер мислят да задържат Моузес

В Интер имат намерение да закупят за постоянно Виктор Моузес, който играе в тима като преотстъпен от Челси до края на сезона, твърди "Кориере дело спорт".

Заложената опция за закупуването му е в размер на 10 млн. евро, но според информацията лондончани ще намалят сумата, за да са сигурни, че "нерадзурите" ще се възползват от клаузата. Смята се, че ако Интер привлече Моузес, клубът ще му предложи договор до 2023 година, което е с две повече от настоящия му контракт със "сините". Дошлият през зимата нигериец има 7 мача и 1 асистенция за отбора преди прекъсването на сезона заради пандемията от коронавирус.

Inter Milan apparently a lot less uncertain about taking up the €10m buy-option for Victor Moses than just last month.#CFC #LoanArmy#SillySeasonNeverSleeps https://t.co/EOlo5KaPA5