Чарлз Баркли се размина с коронавируса

Легендата на НБА Чарлз Баркли успокои феновете си с хубава новина, а именно, че резултатът от направения му за коронавирус тест е отрицателен. Преди десетина дни стана ясно, че Баркли се е почувствал зле по време на полет от Ню Йорк до Атланта и се е опасявал, че може да се е заразил с COVID-19.

Charles Barkley statement:



“I’ve received my COVID-19 test results this morning and they are negative. I’d like to thank everyone for reaching out and expressing your concern and support. You all be safe and please take the necessary actions to help ensure your well-being."