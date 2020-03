Агентът на Имобиле: Преди година Интер и Милан питаха за него

Агентът на головата машина на Лацио Чиро Имобиле - Алесандро Моджи, разкри че преди година нападателят е бил цел на Интер и Милан, както и че в Наполи също са му привърженици.

"Няма съмнение, че Кристиано Гюнтоли (спортният директор на Наполи - б.р.) е истински почитател на Имобиле. Толкова голям, че искаше да докара Чиро в Неапол точно преди той да премине в Лацио. Гюнтоли беше и си остава ценител на Имобиле. Изглежда обаче трудно да не си такъв предвид стореното от играча през последните пет години. Сега обаче заради коронавируса пазарът може да замре за постоянен в изявите си футболист като Имобиле.

Ciro Immobile's agent Alessandro Moggi has spoken to Radio Kiss Kiss about Napoli's interest.



Moggi says Napoli were interested many years ago, but everyone must be interested in Ciro now.



Moggi claims both Inter and AC Milan attempted to sign Ciro from Lazio in the past. pic.twitter.com/NL6ILNN2Y0