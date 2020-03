Рио Фърдинанд: Трент има хладнокръвие отвъд себе си, Пеп би ми казал да млъкна заради Фоудън

Легендата на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд посочи своя топ 5 на играчите до 21 години във Висшата лига и ги засипа с похвали. Това са Трент Александър-Арнолд от Ливърпул, Габриел Мартинели от Арсенал, Фил Фоудън от Манчестър Сити, Рийс Джеймс от Челси и Мейсън Грийнууд от Юнайтед.

"Първият футболист в моя списък би бил Александър-Арнолд. Преди два дни говорех за него. В момента той е най-добрият десен бек в света. Гледах реванша срещу Атлетико Мадрид, той го дирижираше през първата част. Мисля, че той е модерен футбол. Той адаптира играта си перфектно спрямо стила на Ливърпул. Той играе с хладнокръвие много отвъд годините си, гледал съм го на живо в големи мачове. Следващият е Мартинели. Гледах го срещу Борнемут. Исусе, как игра това момче тогава. Наблюдавах го и срещу Челси. Добър е, смятам, че ще стане силен футболист. Той осъзнава как играе и се движи по терена. Той е луд, толкова зрял играч е за своята възраст.

