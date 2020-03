10 неща за Ерлинг Холанд, които може би не знаете

До миналото лято Ерлинг Холанд не беше познат за широката футболна общественост, но вече не е така. 19-годишният нападател вече е част от Борусия (Дортмунд) , където не спира да бележи.

Представяме ви 10 интересни неща за него, които може и да не знаете:

1. Той можеше да играе за Англия, тъй като е роден в Лийдс, където играеше баща му Алф-Инге Холанд. Ерлинг обаче не изневери на родната си Норвегия.

2. Не само баща му е известен, а и майка му – Гри Марита. Тя е бивша шампион на Норвегия по седмобой.

3. Ерлинг Холанд държи световния рекорд за дълъг скок при деца до 5 г. – 163 см, поставен на 22 януари 2006 г.

4. Холанд е централен нападател, но в дебюта си в професионалния футбол на 15 г. играе като ляво крило.

5. През 2016 г. минава проби в юношеския тим на Хофенхайм и е одобрен, но сделката пропада, след като клубът отказва да му даде исканите по 5000 евро заплата на месец.

6. Още през 2018 г. Ювентус искаше да го привлече, но също не успя

7. В договора му има откупна клауза от 75 млн. евро, като според слуховете тя ще е валидна само през идното лято

8. При радостта си след гол Холанд имитира Гризман и Салах

9. Спазва стриктна диета по примера на Кристиано Роналдо, след като чува как Патрис Евра разказва за хранителния режим на португалеца

10. Най-големият му идол в Златан Ибрахимович. Обяснението е следното: „Той е скандинавец и все някой трябва да му бъде наследник“.

