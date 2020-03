Кавани: Искам да прегърна всички ви, но днес това е невъзможно

Голаджията на Пари Сен Жермен Единсон Кавани страда заради болните от коронавирус и им пожелава бързо възстановяване. Преди дни той се прибра в родния си град в Уругвай, където пандемията не се развива с темповете в Европа.

„Искам да прегърна всички ви, но в днешно време няма как да го сторя. Честно казано, всичко изглежда толкова странно... но е така. Днес можем само да се погрижим случващото се в Европа да не стане факт и в Уругвай“, заяви Кавани във видеообръщение.

"I think now we all have a chance to do something"



Edinson Cavani pleads with the public to do their bit to stop the spread of coronavirus pic.twitter.com/9ConD6bCqo