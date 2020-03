Инфантино за ВАР: Попитайте критиците дали искат да се върнат в Каменната епоха

Президентът на ФИФА Джани Инфантино говори по най-различни теми, сред които пандемията от коронавирус, предложенията за международна Суперлига, плановете за развитието на футбола и ВАР.

"Най-важно е здравето, всичко останало е второстепенно. Без да се паникьосваме, нека го кажем ясно: отново ще играем, щом можем да го правим, докато не поставяме нечие здраве на риск. Федерациите и първенствата са готови да следват препоръките на правителствата и СЗО. Благодаря на лекарите, медицинските сестри и на всички останали, които рискуват своя живот, за да спасят този на някой друг. Те са герои. Не осъждам никого. ФИФА още преди това имаше 4-годишно взаимодействие със СЗО, за да насърчаваме здравословен начин на живот. Това обаче е извънредна ситуация. Започнахме осведомителна кампания с шестима от топ треньорите, молейки ги да следват пет ключови тактики: ръце, лакти, лице, дистанция и контакт.

Fewer and smaller competitions to help avoid a global recession in football? FIFA president Infantino open to a fixture calendar reboot in his 50th birthday interview for Gazzetta dello Sporthttps://t.co/KkX078PDTs