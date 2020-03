Олимпийският шампион по плуване Ван Дер Бург се бори с коронавирус

Олимпийският шампион на 100 метра бруст от Лондон 2012 и сребърен медалист в същата дисциплина от Игрите в Рио де Жанейро 2016 Камерън Ван дер Бург призна, че в последните две седмици се бори с коронавирус. Според него спортистите, които продължават да тренират за Олимпиадата в Токио, поставят себе си в “излишен риск”.

Южноафриканският плувец прекрати спортната си кариера през 2018 г.

2/ I have been struggling with Covid-19 for 14 days today. By far the worst virus I have ever endured despite being a healthy individual with strong lungs(no smoking/sport), living a healthy lifestyle and being young (least at risk demographic)