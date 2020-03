Бранител на Тотнъм определи липсата на общуване като основен проблем и помогна

Централният защитник на Тотнъм Тоби Алдервейрелд обяви с видео в "Туитър", че ще дари няколко десетки таблети за хора, които се нуждаят, за да общуват по време на пандемията от коронавирус. Правителството на Англия призова хората да останат по домовете си и да напускат само при необходимост, за да се спре бързото разпространение на заразата на Острова, а в резултат на мярката много хора не могат да общуват с близките си.

Whoever can help, please help! Together, we can come out of this difficult time stronger than ever. Stay safe everyone pic.twitter.com/MOCNNVLMWR