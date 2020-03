Барса се насочва към нов ляв бек, Интер отказа първата оферта за Лаутаро

Барселона се интересува от защитника на Порто Алекс Телес, пише вестник Спорт. Каталунците са се насочили към 27-годишния ляв бранител, тъй като на този пост имат реално само Жорди Алба, след като Жуниор Фирпо няма качествата да се пребори и се оказа трансферно разочарование.

Както е известно, Алекс Телес отказа да удължи договора си с Порто и сега е обвързан до юни 2021 година. При това положение "драконите" би трябвало да се съгласят лесно на продажба. От Телес се интересува и Челси, но Барселона е в по-добро положение относно финансовия феърплей и ще има право да предложи по-добри условия. Въпреки че играе като ляв бек, Телес до момента има 10 гола и 9 асистенции в 40 мача във всички турнири за Порто през сезона. Оценката му е към 40 милиона евро.

#Barcelona want to sign #LautaroMartinez in summer. El Toro is the first choice of Bartomeu. #Inter have rejected first bid (€70M + Vidal and Semedo) and ask the payment of release clause. #Barça must pay €111M to acquire his signature. For Lautaro a wages of €10M a year. #FCB