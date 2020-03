Бокс Сребърен медалист от Рио 2016: Джошуа няма да търси нокаут срещу Пулев 23 март 2020 | 09:22 - Обновена Прочетена 85 0



копирано





“Човек никога не знае, все пак говорим за тежка категория, където един удар може да промени всичко. Въпреки това съм убеден, че Джошуа ще постигне победа в този мач. Смятам, че той ще продължи да прави това, което му донесе успех в предишната среща и което е научил през годините. Не мисля, че ще преследва нокаут, но все пак, ако му се отдаде възможност, всички знаем с какъв арсенал разполага той”, заяви пред BoxingScene.com Джойс.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Joshua (@anthonyjoshua) on Mar 5, 2020 at 9:13am PST Кобрата и Джошуа трябва да се изправят един срещу друг на 20 юни на стадиона на Тотнъм. Към момента индикациите са, че сблъсъкът за световните титли на WBA, WBO, IBF и IBO ще бъде отложен заради коронавируса, като опциите са за края на лятото или началото на есента.



“Тема Спорт” Сребърният олимпийски медалист от Рио 2016 и настоящ боксьор при професионалистите Джо Джойс очаква сънародникът му Антъни Джошуа да победи с боксови умения, а не със сила Кубрат Пулев. Британецът има 10 поредни победи на професионалния ринг, като е планирано да излезе срещу сънародника си Даниел Дюбоа (14-0) на 11 юли в Лондон.“Човек никога не знае, все пак говорим за тежка категория, където един удар може да промени всичко. Въпреки това съм убеден, че Джошуа ще постигне победа в този мач. Смятам, че той ще продължи да прави това, което му донесе успех в предишната среща и което е научил през годините. Не мисля, че ще преследва нокаут, но все пак, ако му се отдаде възможност, всички знаем с какъв арсенал разполага той”, заяви пред BoxingScene.com Джойс.Кобрата и Джошуа трябва да се изправят един срещу друг на 20 юни на стадиона на Тотнъм. Към момента индикациите са, че сблъсъкът за световните титли на WBA, WBO, IBF и IBO ще бъде отложен заради коронавируса, като опциите са за края на лятото или началото на есента. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 85

1