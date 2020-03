US Open може да остане без Надал, "Ролан Гарос" без Федерер

Според настоящия план Откритото първенство на Франция трябва да започне на 20 септември, което е само след приключването на US Open. Американците още изчакват, за видят дали техният турнир ще се проведе по план.

"Отваря се възможност за играчи да избират единия или другия. Повечето няма да го направят, но очаквам Роджър Федерер да участва на US Open и да пропусне "Ролан Гарос", а Рафа да направи обратното.

Кризата от пандемията с коронавирус отложи много спортни събития. Потърпевш бе и тенисът, където засега всички турнири са спрени до 7 юни. "Ролан Гарос" взе решение да премести състезанието за септември, като не се консултира с другите турнири.Ситуацията може да накара някои от тенисистите да правят избор. За 12-кратния шампион в Париж Надал приоритет ще бъде "Ролан Гарос". Федерер пък най-вероятно ще избере US Open. Той щеше да пропусне сезона на клей, който не се състоя, поради контузия. Турнирът в Париж сега съвпада с огранизирания от него "Лейвър Къп", така че изборът му няма да е толкова труден.За тази възможност говори и бившият тенисист Тод Уудбридж. "Какво ще направи Рафаел Надал? Ще играе ли на US Open или ще се пази за "Ролан Гарос"? Защото едва ли някой може да спечели и двата турнира. US Open e брутален по отношение на жега и възстановяване, а Откритото първенство на Франция е брутално поради физическите изисквания на клей", коментира австралиецът.Може ли Новак да спечели двата поредни турнира? Истолически "Ролан Гарос" и "Уимбълдън" са разделени от две седмици, но поне имаш една седмица почивка и една подготовка. Тук случаят не е такъв", допълни Уудбридж.