Олимпийската шампионка в ски-бягането Стина Нилсон премина в биатлона

Олимпийската шампионка в ски-бягането Стина Нилсон напуска своя любим спорт и ще се състезава в биатлона, съобщи самата тя в интервю за вестник Експресен. Шведката зае 29-о място в крайното класиране в Световната купа по ски-бягане за изминалия сезон, но не се състезаваше заради контузии от декември 2019-а година.

"Мислех да се състезавам в ски-бягането на следващата Олимпиада и след това да премина в биатлона след 2022-а година. Покрай контузиите имах прекалено много време, за да помисля за всичко. И усетих, че наистина не ми се чака, разказва Нилсон пред един от най-популярните шведски вестници.

Stina Nilsson announces change of discipline

Stina, we are looking forward to watch you racing and wish you all the best on your hunt for those five black dots!

