Манчини: Конвоят с ковчези беше като удар в лицето

"Притеснявам се за родителите си, въпреки че засега са добре. Сестра ми се обади да ми каже, че приятел от детството ми е починал от коронавируса. Играехме футбол заедно като деца", каза Манчини.

Roberto Mancini said the 2020 European Championship would have been a welcome distraction for Italians during the "hell" of coronavirus. https://t.co/pZEc8tcWQu #football #soccer #Football