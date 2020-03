НБА Кър: Томпсън преживя много труден сезон 22 март 2020 | 17:49 Прочетена 44 0



"През последните няколко седмици най-накрая Клей започна да стреля, да участва в тренировките и това го направи щастлив. Но през по-голямата част от сезона той не искаше да се измъчва, гледайки ни как играем. Той ще бъде толкова готов за игра през следващия сезон и толкова развълнуван. Възстановяването му върви по план, така че не се съмнявам, че ако всичко започне септември или октомври, Клей и Стеф ще бъдат в отлична форма", завърши наствникът на "воините". Гардът на Голдън Стейт Клей Томпсън е все по-близо до завръщането си на паркета. Стрелецът скъса връзки в миналогодишната финална фаза на плейофите, като според старши треньора на Уориърс Стив Кър това го е смазало."За Клей това бе наистина много труден сезон. Той толкова много обича да играе баскетбол и просто това, че не може да играе, го смаза. И така, за разлика от Стеф, през последните няколко месеца той не беше толкова често около отбора. Разбирах го, защото за него бе толкова разочароващо просто да гледа как другите тренират, а той не", каза Кър пред The Athle.Въпреки всички трудности усмивката на Томпсън се е върнала на лицето му заради подновените тренировки с отбора."През последните няколко седмици най-накрая Клей започна да стреля, да участва в тренировките и това го направи щастлив. Но през по-голямата част от сезона той не искаше да се измъчва, гледайки ни как играем. Той ще бъде толкова готов за игра през следващия сезон и толкова развълнуван. Възстановяването му върви по план, така че не се съмнявам, че ако всичко започне септември или октомври, Клей и Стеф ще бъдат в отлична форма", завърши наствникът на "воините". 0



