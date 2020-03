Осем дни на изолация с Тайсън Фюри (видео)

Самоизолацията е трудна задача, но и е най-сигурната „ваксина“. Повечето хора започнаха да се чудят как да убият скуката, а световният шампион по бокс Тайсън Фюри не е сред тях.

Британецът се опитва да разведри обстановката по време на пандемията. Този път колегите от BT Sport са направили любопитна компилация с негово участие.

Клипът е озаглавен „Осем дни на изолация с Тайсън Фюри“.

В него можем да видим откъси от култовите влогърски изяви на британеца, както и части от скандалните му интервюта напоследък. В края на видеото журналистите призовават за по-често миене на ръцете.

Eight days of isolation with Tyson Fury. pic.twitter.com/rWDinG8Da0