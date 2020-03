Италия Легенда на Милан: Скоро ще можем да кажем, че сме надвили най-големия си враг 22 март 2020 | 17:04 - Обновена Прочетена 504 0



копирано

Легендата на Милан и настоящ шеф в Италианската футболна федерация Деметрио Албертини също реши да разкаже за това как се отразява пандемията от коронавирус на Апенините. "В момента Италия играе един от най-важните си мачовете в своята история. За съжаление, както е по почти цялата планета, ние, италианците, трябва да преодолеем един от най-опасните опоненти, които сме срещали: COVID-19. Това е трудно предизвикателство и всеки един от нас трябва да е в най-доброто си състояние, за да може страната да надвие този вирус. Въпреки това, нямам съмнение, че ще си помогнем за постигането на тази цел и скоро ще можем да кажем, че сме победили най-големия си враг. IN HIS OWN WORDS | @DemetrioAlbe explains his current confinement in Italy as well his successes with @acmilan and his time with FC Barcelona — FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) March 22, 2020 Сега дните са много различни за мен и семейството ми. Когато разбрахме, че Северна Италия се превръща в рискована зона, и преди правителството да подложи страната на карантина, ние решихме да пътуваме за Тоскана, близо до Коверчано, където е тренировъчният център на Италианската футболна федерация, както и офисът ми. Да дойдем тук беше най-добрата опция, за да избягаме от най-опасните области, а също така, за да продължа с работата ми начело на юношеския футбол в Италия. Коронавирусът изведнъж промени начина, по който италианците живеят. Така животът ми в Коверчано може да бъде обобщен с 24-часова свързаност към интернет, за да поддържам своята собствена фирма, както и да си върша задълженията в ИФФ. Децата ми, Федерико и Костанца, учат вкъщи онлайн, като жена ми Уриана и аз се опитваме да им помогнем по всевъзможни начини. Те също ни оказват помощ. Изолацията промени всички социални взаимоотношения в Италия, но си има и положителна страна. Например, има много социални инициативи, които се подхващат благодарение на социалните медии. Участваме в някои кампании като тази на Киара Ферани и Федез. Аз също организирам такава в клуба ми по тенис. Всички средства отиват в помощ на болниците.



Във Федерацията постоянно мислим за това кога да подновим Серия "А" и другите състезания. Целта ни е да рестартираме сезона в средата на май, но во момента има много възможни сценарии. Не бива да отписваме възможностите за мачове през лятото, анулиране на кампанията или решаващи плейофи и плейаути. Същото важи и за Шампионската лига, където е още по-трудно, тъй като са въвлечени няколко държави", написа Албертини за клубния сайт на Барселона, където има 5 официални мача.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 504

1