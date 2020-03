НБА Рик Питино не е очаквал уволнението на Кени Аткинсън 22 март 2020 | 15:51 Прочетена 94 0



#KennyAtkinson #RickPitino https://t.co/ylS6Zp8N9g Rick Pitino ‘shocked’ with the Brooklyn Nets parting ways with Kenny Atkinson #BrooklynNets — TalkBasket (@TalkBasket) March 21, 2020 "Бях шокиран. Ако погледнете състава на Бруклин в момента, няма начин той да е отбор с потенциал за плейофи, а Кени го поведе точно натам. Той взе момчета без репутация и ги превърна в наистина добри баскетболисти. Всъщност той щеше да е един от моите избори за "Треньор на годината", споделя бившият наставник на колежанските тимове Бостън, Провидънс, Кентъки и Луисвил. Уволнението на Кени Аткинсън като старши треньор на Бруклин Нетс бе едно от най-изненадващите решения в НБА в последните години. Тимът поддържаше плейофни позиции, въпреки отсъствието на Кевин Дюрант и Кайри Ървинг, но все пак ръководството на "мрежите" реши да не разчита на услугите на Аткинсън. За това говори новият треньор на колежа Айона Рик Питино пред The New York Post."Бях шокиран. Ако погледнете състава на Бруклин в момента, няма начин той да е отбор с потенциал за плейофи, а Кени го поведе точно натам. Той взе момчета без репутация и ги превърна в наистина добри баскетболисти. Всъщност той щеше да е един от моите избори за "Треньор на годината", споделя бившият наставник на колежанските тимове Бостън, Провидънс, Кентъки и Луисвил.

