Калчото ще е пред празни трибуни поне до октомври?

Футболните мачове в Италия най-вероятно ще се провеждат без публика поне до октомври. За това предупреди местният епидемиолог Пиерлуиджи Лопалко.

"Трябва да сме ясни към хората, но без да ги тероризираме. Според мен ще е невъзможно за феновете да присъстват на футболни мачове преди октомври. Прогнозата ми е, че рестриктивните мерки по отношение на движението ще продължат поне до лятото. Може да има и ще има някакво смекчаване, така че ще се върнем към това да ходим на работа и да излизаме навън, но всичко това трябва да стане бавно и внимателно", коментира Лопалко пред "Ла Република".

#Coronavirus: Risk of epidemic returning after first wave is high says expert.

'Perhaps the turning point will come this summer', Pier Luigi Lopalco, professor of hygiene at the University of Pisa, told ANSA.https://t.co/Kdx6jmjex9