Животът на футболистите по време на изолация: фитнес, специални програми и скука

Хиляди футболисти, от елита до най-ниските нива, са в изолация, докато коронавируса се разпространява из Европа. Всичките имат за задача да се поддържат във форма, докато търсят начин да запълнят времето.



"Всеки трябва да е готов, за да е възможно, когато кажат, че футболът може да се поднови, да започнем веднага", коментира Еманюел Оран, медицински директор на Френската футболна федерация.



Никой не знае кога ще се случи това. Пандемията отнема все повече жертви и вече малцина имат желание да задават този въпрос. Липсата на срок увеличава усещането за неотложност в света на футбола. На теория сезонът може да бъде подновен след няколко седмици и клубовете са решени да бъдат готови.



Using time for other things.. result of 2 days #StayAtHome pic.twitter.com/sD4gqISggo — Sami Khedira (@SamiKhedira) March 15, 2020

"Играчите може да се наложи да си вземат лятната почивка сега", коментира нападателят на



Това означава, че фитнес треньори и клубни доктори създават седмични програми, индивидуални за всеки играч, обяснявани по "Скайп" и "Уотсап".



"Всеки футболист получи инструкции от нашите треньори, диетолози и лекари. От тях зависи да ги спазват", обяснява главният лекар на



Устройства изпращат информация за умората, съня, болката и дори настроенията на футболистите, а те докладват на лекарите относно теглото и температурата, а на фитнес треньорите се отчитат за целите, които са постигнали.



"Играчите знаят, че ако не си вършат работата, ще бъдат изостанали от съотборниците си, когато нормалните тренировки се подновят", казва Алварес. В това отношение нямат извинения. Много от футболистите имат достатъчно добри условия да го правят по домовете си. Някои собственици на клубове платиха хиляди, за да осигурят на другите уредите, от които имат нужда.



"Механиката на един футболист е точна и сложна. И изисква почти всекидневна поддръжка", споделя президентът на



В Германия



Hansi Flick: "We all have to try to deal with the situation in a positive way, us coaches, our entire performance team, the players. (Yesterday) at 11am, we had our first "Cyber Training", where the team were coached remotely. Everyone was motivated, everyone did very well" [fcb] pic.twitter.com/egVuIo446B — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 19, 2020

проведе тактически тренировки чрез видео срещи между играчи и треньори. В клуба са особено стрикти по отношение на храната. Както много други, те доставят на футболистите ядене, препоръчано от диетолозите им. Играчите имат избор за обяд и вечеря, като се хранят по едно и също време със съотборниците си.



Самодисциплината не е толкова лесна. "Разбира се, някои играчи се справят по-добре от други в тази ситуация. Футболистите са и човешки същества и в момента са много изнервени", коментира агентът на



Много неща зависят от условията на всеки. Блокадата може да позволи на някои да прекарат повече време със семейството, но при други роднините са далече. Нападателят на



Luka Jovi had left the quarantine in Madrid and travelled to Serbia earlier this week, and instead of self-isolating, the forward has violated the regulations by partying in Belgrade. He now faces a police investigation. [Blic] pic.twitter.com/3555c3TZ96 — RMOnly (@ReaIMadridOnly) March 19, 2020

Някои от чужденците не успяха да се приберат в родината си. За тях е изключително трудно", споделя Глен Мъри. Нападателят на Брайтън, който е на 36 години, е допълнително изнервен от загубеното време: "Ситуацията повиши желанието ми да играя, колкото е възможно повече".



За тези, за които футболът е начин на живот, скуката бързо може да се наложи. "Толкова е странно да не мога да тренирам. Опитваш други неща, но има граница на това колко "Нетфликс" можеш да гледаш", казва вратарят на Асмир Бегович.



Като цяло има едно примирение, че независимо колко добри са програмите, играчите ще се завърнат в доста по-лоша физическа форма и ще бъда по-предразположение към контузии.



"Лекарите казват, че при 15 дни почивка, има нужда от 15 дни тренировки. Те бяха ясни: "Не се изненадвайте, ако се получат контузии", коментира президентът на ФИФПро.



"Рискът от контузии е нещо, което очакваме. Очевидно е, че те няма да достигнат нивото на нормални тренировки. Това е странна и напълно нова ситуация за всички", допълва докторът на Бетис. Халфът на Ювентус Сами Кедира се учи да свири на пиано, отбори в Ла Лига се изправят един срещу друг на плейстейшън, а Робин Госенс от Аталанта се подготвя за изпити по психология.Хиляди футболисти, от елита до най-ниските нива, са в изолация, докато коронавируса се разпространява из Европа. Всичките имат за задача да се поддържат във форма, докато търсят начин да запълнят времето."Всеки трябва да е готов, за да е възможно, когато кажат, че футболът може да се поднови, да започнем веднага", коментира Еманюел Оран, медицински директор на Френската футболна федерация.Никой не знае кога ще се случи това. Пандемията отнема все повече жертви и вече малцина имат желание да задават този въпрос. Липсата на срок увеличава усещането за неотложност в света на футбола. На теория сезонът може да бъде подновен след няколко седмици и клубовете са решени да бъдат готови."Играчите може да се наложи да си вземат лятната почивка сега", коментира нападателят на Брайтън Глен Мъри пред АФП. - Може да завършим сезона и да започнем следващия без да има почивка. Попитан дали играчите ще приемат подобен сценарий, той заяви: "Няма да имаме избор".Това означава, че фитнес треньори и клубни доктори създават седмични програми, индивидуални за всеки играч, обяснявани по "Скайп" и "Уотсап"."Всеки футболист получи инструкции от нашите треньори, диетолози и лекари. От тях зависи да ги спазват", обяснява главният лекар на Бетис Хосе Мануел Алварес. Клубът е разделил играчите си на групи в зависимост от физическите им характеристики и към всяка е разпределен по един треньор.Устройства изпращат информация за умората, съня, болката и дори настроенията на футболистите, а те докладват на лекарите относно теглото и температурата, а на фитнес треньорите се отчитат за целите, които са постигнали."Играчите знаят, че ако не си вършат работата, ще бъдат изостанали от съотборниците си, когато нормалните тренировки се подновят", казва Алварес. В това отношение нямат извинения. Много от футболистите имат достатъчно добри условия да го правят по домовете си. Някои собственици на клубове платиха хиляди, за да осигурят на другите уредите, от които имат нужда."Механиката на един футболист е точна и сложна. И изисква почти всекидневна поддръжка", споделя президентът на Марсилия Жан-Анри Ейрод.В Германия Байерн (Мюнхен) проведе първата си "кибер тренировка" в сряда. Играчите работиха заедно чрез видео връзка, а след това останаха онлайн близо час, за да си говорят. Във Франция Лион каза на футболистите си да почиват до 24 март. Атлетико Мадрид проведе тактически тренировки чрез видео срещи между играчи и треньори. В клуба са особено стрикти по отношение на храната. Както много други, те доставят на футболистите ядене, препоръчано от диетолозите им. Играчите имат избор за обяд и вечеря, като се хранят по едно и също време със съотборниците си.Самодисциплината не е толкова лесна. "Разбира се, някои играчи се справят по-добре от други в тази ситуация. Футболистите са и човешки същества и в момента са много изнервени", коментира агентът на Гарет Бейл Джонатан Барнет.Много неща зависят от условията на всеки. Блокадата може да позволи на някои да прекарат повече време със семейството, но при други роднините са далече. Нападателят на Интер Ромелу Лукаки няма възможност да види майка си, която е с диабет, а нападателят на Реал Мадрид Лука Йович наруши правилата за изолация и направи опит да посети приятелката си в Сърбия.Някои от чужденците не успяха да се приберат в родината си. За тях е изключително трудно", споделя Глен Мъри. Нападателят на Брайтън, който е на 36 години, е допълнително изнервен от загубеното време: "Ситуацията повиши желанието ми да играя, колкото е възможно повече".За тези, за които футболът е начин на живот, скуката бързо може да се наложи. "Толкова е странно да не мога да тренирам. Опитваш други неща, но има граница на това колко "Нетфликс" можеш да гледаш", казва вратарят на Милан Като цяло има едно примирение, че независимо колко добри са програмите, играчите ще се завърнат в доста по-лоша физическа форма и ще бъда по-предразположение към контузии."Лекарите казват, че при 15 дни почивка, има нужда от 15 дни тренировки. Те бяха ясни: "Не се изненадвайте, ако се получат контузии", коментира президентът на ФИФПро."Рискът от контузии е нещо, което очакваме. Очевидно е, че те няма да достигнат нивото на нормални тренировки. Това е странна и напълно нова ситуация за всички", допълва докторът на Бетис.

