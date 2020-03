Звезда на Финикс смени агента си

Една от звездите на Финикс Сънс - крилото Кели Убре, смени личния си агент. Интересите на 24-годишния играч вече ще бъдат представлявани от Торел Харис от Unique Sports Management International.

#Phoenix #Suns G Kelly Oubre Jr. has signed with agent Torrel Harris of Unique Sports Management International, according to sources. Harris is the agent and father of #Sixers forward Tobias Harris, among others. Torrel got Tobias a five-year $180M deal with PHILLY in July. #NBA