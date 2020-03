eSports Още една изключителна победа за Здравец "Hylissang" Гълъбов и Fnatic на LEC 22 март 2020 | 13:38 Прочетена 511 0



Това е и успех №12 в силния турнир по League of Legends. Fnatic изостава само на една победа от геймърите от G2 Esports, които се намират на първата позиция.

All 6 Playoffs Teams are locked!



Here are the #LEC Standings after Week 8: pic.twitter.com/SJfHbGyX0W — LEC (@LEC) March 21, 2020 За по-малко от 30 минути Fnatic и Здравец "Hylissang" Гълъбов прегазиха Rogue на LEC. Тази победа гарантира минимум топ 4. Нашият геймър бе за пореден път на изключително ниво в битката и не случайно бе избран за "Играч на мача" от феновете на отбора.Това е и успех №12 в силния турнир по League of Legends. Fnatic изостава само на една победа от геймърите от G2 Esports, които се намират на първата позиция.

