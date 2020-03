Президентът на Бреша: Да дават титлата на Лацио и да се приключва, това е чумата

Президентът на Бреша Масимо Челино е категоричен, че сезонът в Серия "А" трябва да бъде прекратен заради пандемията от коронавирус.

"Не бъдете глупави. Как бихме могли да подновим сезона? Мисля си за следващия такъв и само за това. Купата на Италия, Скудетото... ако Клаудио Лотито (президентът на Лацио - б.р.) толкова иска титлата, да я взима. Той е убеден, че отборът му е непобедим, така че нека да го оставим да мисли така. Как може да седим тук и да си говорим за Серия "А", щом чумата чука на вратата ни? Изобщо не ми пука за футбола в момента. Животът е на първо място, не може да играем отново през този сезон. Някои хора не осъзнават какво се случва в момента, като тези хора са по-лоши от самия вирус.

