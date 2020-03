Атомната мравка планира завръщане в Серия "А"

Нападателят на Ал Хилал Себастиан Джовинко изрази желание в бъдеще да се завърне в Серия "А". 33-годишният италианец игра там с отборите на Емполи, Ювентус и Парма, а през 2015 г. премина в Торонто преди да се озове в настоящия си тим в началото на миналата година.

"Периодът ми в МЛС? Това бяха чудесни 4 години, защото даден играч е в пика на кариерата си между 27 и 33 години. Стилът на игра в МЛС подчертава моите качества. Там има много отворени пространства, беше перфектно. Един от проблемите в ранната ми кариера беше в Юве, където е важно да побеждаваш. Винаги съм се предизвиквал, за да разбера какво ми е нивото. В Италия гледаме повече тактическия акпект, отколкото индивидиуалните качества на даден играч. Най-добрите, с които съм играл? Разбира се, че Пол Погба, Артуро Видал и Андреа Пирло. Футболист, който прилича на мен? Карлос Тевес, дори и на личностно ниво. Той ме впечатли най-много. Такъв с неразгърнат потенциал? Кингсли Коман. Тренирах с него 6 месеца и той беше като светкавица, впечатляващо. За съжаление, той няма късмет с физиологията си.

