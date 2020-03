Благо Георгиев призова за всенароден пост и моление

View this post on Instagram

Братя и сестри в ХРИСТА,нека да се обединим и да помолим Негово Светейшество Патриарх Неофит да обяви всенароден пост и моление! Историята многократно учи,че в подобни ситуации отправения всенароден глас към ГОСПОД БОГ в съвсем кратко време води до прекратяване на бедствието! Моля,споделете @zlatka_raykova

A post shared by Blagoy Georgiev (@blagogeorgiev_official) on Mar 21, 2020 at 12:07pm PDT