Кристиано Роналдо с дарение за португалски болници

Мегазвездата Кристиано Роналдо ще направи дарение на болници в Португалия в борбата с коронавируса, съобщи вестник "АС".

Голмайсторът на Ювентус възнамерява да последва примера на своя агент Жорже Мендеш и да закупи медикаменти, предпазни облекла и маски за медицински учреждения в родината си.

