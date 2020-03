БГ Футбол Божинов: Липсва ми миризмата на тревата, страхувам се за децата ми 22 март 2020 | 10:29 - Обновена Прочетена 2175 0



"Липсва ми миризмата на тревата. Тренирам самостоятелно, по два часа на ден, на плажа. Тичам, поддържам мускулен тонус. Искам да бъда готов физически, когато първенството бъде подновено, защото сме в трудна ситуация. Децата ми са в България, те се страхуват за мен и аз за тях. В София епидемията не е с такива катастрофални размери и се надявам да не ги достигне, защото там няма толкова здравни заведения, които да се справят със ситуацията", коментира българитът в италианската преса.



Завръщането на Божинов в калчото засега не е особено успешно. Той получи червен картон на резервната скамейка в първия си мач, а при дебюта му в игра на 3 март Пескара загуби с 0:2 от



"От гледна точка на здравето нямаме късмет, но от спортна гледна точка мисля, че Пескара може отново да се двигне. Рано или късно ще се завърнем на терена след тази пауза, контузените играчи ще бъдат възстановени и съм сигурен, че ние не сме казали последната си дума. Въпреки че имам договор до 30 юни, аз ще се раздавам до край.

View this post on Instagram A post shared by Valeri Bojinov (@valeribojinov86) on Mar 19, 2020 at 11:01am PDT

