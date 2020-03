Георги Петров изведе Локо (Новосибирск) до трета титла при младежите в Русия

View this post on Instagram

Ииии точная атака Юрия Бражнюка приносит «Локомотиву-ЦИВС» победу не только в сегодняшнем матче, но и чемпионство в Молодёжной лиге! Поздравляем, парни! Больше всего очков сегодня набрал Роман Мурашко – в активе диагонального 19 очков. 12 на счету Романа Поталюка, по 6 набрали Илья Казаченков и Юрий Бражнюк, по 5 очков у Слави Костадинова, Максима Сапожкова и Дениса Подколзина. «Локомотив-ЦИВС» (Новосибирск) – «Кузбасс-2» (Кемерово) – 3:0 (25:22, 25:13, 25:14).

