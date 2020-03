Още един играч на Ювентус се прибра в родината си

Халфът на Ювентус Дъглас Коща се прибра в родината си Бразилия по семейни причини и по този начин наруши 14-дневната карантина, под която са поставени всички играчи на Юве.

Коща е получил разрешение от ръководството да се прибере у дома в Бразилия. 121 служители на Ювентус, включително всички футболисти и президентът Андреа Аниели, са под карантина заради положителните проби за коронавирус на Даниеле Ругани и Блез Матюиди. Освен Дъглас Коща, изолацията нарушиха още Гонсало Игуаин, Миралем Пянич и Сами Кедира, чиито проби за вируса бяха отрицателни и те се прибраха в страните си. Двуседмичната карантина за Юве изтича на 25 март.

Juventus winger Douglas Costa has left voluntary isolation to return home to his family in Brazil pic.twitter.com/omvitSdMxg